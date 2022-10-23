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23 октября 2022, 13:07

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал «сумасшедшей» спикера нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и заявил, что положит конец политической карьере действующего главы Белого дома Джо Байдена и других представителей Демократической партии. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Трамп назвал Пелоси “сумасшедшей” и заявил, что положит конец политической карьере Байдена и других демократов. Об этом экс-президент США сказал на выступлении перед сторонниками в Техасе», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Дональд Трамп выразил мнение о том, что в случае его избрания на второй президентский срок конфликт на Украине не разгорелся бы.