Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

СК РФ зафиксирует и расследует жестокое обращение украинских войск с военнопленными на «Азовстали»

, 10:19 Источник: Telegram

СК РФ зафиксирует и расследует жестокое обращение украинских войск с военнопленными на «Азовстали»
машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Следователи СК России намерены зафиксировать и расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с военнопленными из России на заводе "Азовсталь". Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

Подчеркивается, что Следственный комитет будет расследовать и прочие преступления украинской стороны против мирного населения.

Напомним, ранее советник лидера ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока сообщила, что ВСУ нередко убивают на поле боя получивших ранение пленных, чтобы не тратить время на оказание им помощи.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика