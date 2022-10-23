СК РФ зафиксирует и расследует жестокое обращение украинских войск с военнопленными на «Азовстали»

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23 октября 2022, 10:19 Источник: Telegram

машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Следователи СК России намерены зафиксировать и расследовать факты жестокого обращения украинских боевиков с военнопленными из России на заводе "Азовсталь". Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

Подчеркивается, что Следственный комитет будет расследовать и прочие преступления украинской стороны против мирного населения.

Напомним, ранее советник лидера ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока сообщила, что ВСУ нередко убивают на поле боя получивших ранение пленных, чтобы не тратить время на оказание им помощи.