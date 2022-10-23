Си Цзиньпин на третий срок избран генеральным секретарем Компартии Китая

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23 октября 2022, 07:26 Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Huang Jingwen / globallookpress.com

Си Цзиньпина переизбран Центральным комитетом Коммунистической партии Китая 20-го созыва генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Соответствующая информация содержится в официальном документе.

Сообщается, что Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Вышеуказанное решение было принято в рамках состоявшегося ранее первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии 20-го созыва. Известно, что в рамках данного мероприятия был обновлен состав политбюро и постоянного комитета политбюро.