Си Цзиньпин на третий срок избран генеральным секретарем Компартии Китая

Си Цзиньпина переизбран Центральным комитетом Коммунистической партии Китая 20-го созыва генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Соответствующая информация содержится в официальном документе.
Сообщается, что Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Вышеуказанное решение было принято в рамках состоявшегося ранее первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии 20-го созыва. Известно, что в рамках данного мероприятия был обновлен состав политбюро и постоянного комитета политбюро.