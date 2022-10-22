Политолог Марков прокомментировал итоги 20-го съезда КПК: для России выгодно, для Европы и США - плохо

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22 октября 2022, 17:30 Источник: Telegram

20-й съезд КПК. Фото: Ju Peng/globallook.com

Итоги завершившегося в субботу 20-го съезда Компартии Китая выгодны для России и плохи для Соединенных Штатов и Европы. Такой вывод сделал российский политолог Сергей Марков.

В своем телеграм-канале в субботу он сделал краткий обзор итогов главного форума китайских коммунистов. Наиболее значимые, с его точки зрения, вещи — это смена политической системы Китая и победа Си Цзиньпина. На протяжении 40 лет до этого, руководство компартии менялось раз в 10 лет, на этот раз лидер остался прежним после 10-летнего срока.

По мнению Маркова, теперь следует ожидать, что политика КНР станет «более пророссийской».

«Для России это выгодно. Для США и Европы это плохо. Для человечества это хорошо», - резюмировал политолог.

20-й съезд Коммунистической партии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.