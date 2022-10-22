Си Цзиньпин: «Объявляю 20-й съезд Коммунистической партии Китая закрытым»

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22 октября 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

ХХ съезд Коммунистической партии Китая завершил свою работу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.



Закрывающее съезд заседание в субботу прошло под председательством генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, в нем приняли участие 2296 делегатов.



На заключительном заседании делегаты утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии, все документы были приняты делегатами единогласно.



«Объявляю 20-й съезд Коммунистической партии Китая закрытым», - объявил лидер КНР Си Цзиньпин.



За семь дней съезда, открывшегося 16 октября и проходившего в Доме народных собраний в Пекине, делегаты рассмотрели доклад ЦК КПК 19-го созыва, доклад о работе Центральной комиссии партии по проверке дисциплины 19-го созыва, поправки к уставу КПК, съезд утвердил состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины 20-го созыва.



В воскресенье состоится первый пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро.



