Times: Джонсон и Сунак встретятся в субботу, чтобы обсудить возможное сотрудничество в новом кабинете министров

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22 октября 2022, 22:41 Источник: ТАСС

Борис Джонсон и Риши Сунак. Фото: Tim Ireland/globallook.com

Кандидаты на пост британского премьера Борис Джонсон и Риши Сунак встретятся в субботу вечером. Они обсудят возможное сотрудничество в будущем правительстве Великобритании. Об этом написала The Sunday Times.

Издание сообщает, что исход предстоящих выборов пока трудно предугадать: у Сунака больше поддержки среди парламентариев, зато Джонсон популярнее среди рядовых членов консервативной партии, голоса которых будут решающими на заключительном этапе выборов.

При этом газета полагает, что несмотря на противоречия между кандидатами, они могут пойти на сотрудничество, чтобы преодолеть раскол внутри правящей Консервативной партии.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон прервал в субботу свой отпуск и вылетел из Доминиканы в Великобританию, чтобы участвовать в выборной кампании на пост главы правительства.