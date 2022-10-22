Протестующие в Вене требуют выхода Австрии из Евросоюза

В Вене проходит митинг. Протестующие добиваются выхода Австрии из Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Отмечается, что, несмотря на дождливую погоду, протестные мероприятия посетили около сотен человек.
Все они просят обособления государства от ЕС. По словам митингующих, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Участники демонстрации требуют от страны нейтрального статуса и безопасности на своих границах.
Ранее сообщалось, что в Херсоне проходит подготовка к атакам ВСУ.
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