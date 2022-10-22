Премьер Шмыгаль призвал Запад создать механизм изъятия российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины

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22 октября 2022, 15:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Attila Husejnow / globallookpress.com

Руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль призвал Запад создать механизм изъятия активов Российской Федерации, чтобы направить их на восстановление Украины. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе разговора с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, чтобы доходы затем инвестировать в восстановление Украины», — отметил Шмыгаль.

По словам чиновника, впоследствии данный механизм может стать «краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности».

Как сообщалось ранее сегодня, немецкий канцлер Олаф Шольц указал, что Берлин не будет поставлять киевской стороне немецкие танки Leopard 2 без координации со своими партнерами.