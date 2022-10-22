Медведев: итоги Второй мировой войны приемлемы для Москвы до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России

Итоги Второй мировой приемлемы для Москвы до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам Российской Федерации. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.
Отечественный чиновник написал в своем Telegram-канале, что «итоги Второй мировой войны под сомнение никто не ставит».
«Но надо учитывать, что история неумолимо движется вперед», — отметил при этом Медведев.
По его словам, после завершения глобального конфликта произошло много событий, которые кардинально изменили соотношение сил в мире и линии границ между государствами. В процитированной публикации говорится, что «любые “итоги” приемлемы для нас ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам» РФ, являющейся правопреемницей Советского Союза.
Ранее в субботу сообщалось, что Дмитрий Медведев предостерег от пересмотра статуса постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.