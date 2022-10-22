Дмитрий Медведев предостерег от пересмотра статуса постоянных членов Совбеза ООН, включая право вето

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22 октября 2022, 14:19

Заседание в ООН, Michael Kappeler / globallookpress.com

Дмитрий Медведев предостерег от пересмотра статуса постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая право вето. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности России.

«Статус постоянных членов Совета Безопасности — основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето», — написал Медведев.

По словам отечественного чиновника, количество постоянных членов Совбеза всемирной организации можно увеличить, однако их полномочия должны быть неприкосновенны. В противном случае ООН столкнется с системным кризисом, говорится в процитированном посте.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев отметил, что РФ имеет право применять военную силу для защиты своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях.