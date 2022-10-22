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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк из реактивных «Град»

, 13:05 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из реактивных РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

В 11:25 субботы зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по Кировскому району города Донецка, ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», огонь велся со стороны населенного пункта Нетайлово.

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