The Telegraph: Британия подготовила 60 танков для участия в учении НАТО в Европе

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22 октября 2022, 12:33 Источник: Лента.ру

Министерство обороны Великобритании готовит около 60 танков «Челленджер 2» к учениям НАТО в Европе. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным газеты, Минобороны Соединённого Королевства планирует осуществить переброску 60 танков «Челленджер 2» на базу НАТО в Зеннелагере, расположенную недалеко от города Падеборн в Германии.

Плановые ежегодные учения воздушных сил НАТО «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») с участием 14 стран-членов НАТО начались с 17 октября, они были запланированы еще до начала проведения российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Учения продлятся до 30 октября, в ходе учений отрабатывается сценарий ядерной войны в Европе.

Источник в британском Миниобороны заявил, что Лондон инвестирует серьезные средства в учения Североатлантического альянса, «потому что мы (Британия — прим. «Ленты.ру») стремимся быть лидером в НАТО».

Отмечается, что еще 400 боевых танков сухопутных войск Великобритании готовы к использованию и сейчас участвуют в учениях в Эстонии и Польше.



