Журналист Манукян заявил, что переговоры РФ и Украины могут касаться только полной капитуляции Киева

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22 августа 2022, 11:13

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Блогер и журналист Вадим Манукян заявил в беседе с журналистами в понедельник, 22 августа, что переговоры руководства РФ и Украины могут затрагивать исключительно полную и безоговорочную капитуляцию Киева.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что существует "последняя черта" конфликта, после которой Россия больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры. Речь идет о суде над солдатами ВСУ и членами националистического батальона "Азов"*.

Вадим Манукян в разговоре с РИА ФАН обратил внимание на то, что президент Украины регулярно подводит "красные черты". Сначала такой чертой были референдумы, которые планируется провести осенью в освобожденных Россией областях. Журналист убежден, что все громкие заявления Владимир Зеленский делает от бессилия, поскольку осознает, что реальная ситуация не дает ему возможности диктовать никаких условий Москве.

"Да и какие могут быть переговоры?" – задался вопросом Манукян и добавил, что если они когда-либо все же состоятся, то речь будет идти о полной и безоговорочной капитуляции Киева.

* террористическая организация, запрещенная в РФ