Глава Турции Эрдоган планирует обсудить с президентом РФ Путиным ситуацию на ЗАЭС и кризис на Украине

Глава Турции Тайип Эрдоган переговорит с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе, темами обсуждения будут ситуация на ЗАЭС и кризис на Украине. Об этом РИА Новости сообщил собеседник агентства.
«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса», — заявил собеседник РИА Новости.
Он также отметил, что Турция в вопросе украинского конфликта играет посредническую роль.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 22 августа, обсудит с кабинетом министров детали своих переговоров с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.