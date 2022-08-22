Глава Турции Эрдоган планирует обсудить с президентом РФ Путиным ситуацию на ЗАЭС и кризис на Украине

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22 августа 2022, 09:15 Источник: РИА Новости

глава Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Турции Тайип Эрдоган переговорит с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе, темами обсуждения будут ситуация на ЗАЭС и кризис на Украине. Об этом РИА Новости сообщил собеседник агентства.

«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса», — заявил собеседник РИА Новости.

Он также отметил, что Турция в вопросе украинского конфликта играет посредническую роль.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 22 августа, обсудит с кабинетом министров детали своих переговоров с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.