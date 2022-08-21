Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем Украина снова завладеет Крымом

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21 августа 2022, 16:01 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Скорее украинский президент Владимир Зеленский переселится завтра на Марс, чем бывшая советская республика снова завладеет Крымом, который в 2014 году стал частью Российской Федерации. На это указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области.

Во вторник, 23 августа, в онлайн-режиме состоится второй международный саммит «Крымской платформы», организованный по инициативе киевской стороны. По словам Стремоусова, власти Украины проводят подобные мероприятия, чтобы получать финансовую помощь из-за рубежа.

«Разговоры о так называемой деоккупации Крыма — это просто фантастика. Скорее Зеленский переселится завтра на Марс, чем они вернут под свой контроль Крым», — процитирован замглавы ВГА в публикации, размещенной на сайте РИА Новости.

Как сообщалось ранее в субботу, российский сенатор Екатерина Алтабаева высказала мнение о том, что Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на атаки Крыма с помощью беспилотников без одобрения Вашингтона.