Захарова призвала применить закон к «нелюдям», которые глумятся над трагедией Александра Дугина

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21 августа 2022, 15:49 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что к людям, которые глумятся над трагедией философа Александра Дугина, дочь которого была убита в ночь на воскресенье, необходимо применить закон. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова назвала нелюдями тех, кто позволяет себе глумиться над горем Дугина.

«Нельзя радеть за права человека и радоваться убийству человека. Лживо насквозь», - написала она.

Дипломат уверена, что этих людей ждет суд земной и божий.

«Есть суд земной. И он будет, уверена. А есть Божий. И он будет, знаю. Нам нельзя предвосхищать ни то, ни другое. Но найти способ распространить имеющиеся правовые нормы на это информационное насилие, необходимо.<...> Есть законы, и пора их уже применить», - заключила Захарова.

Дарья Дугина погибла в ночь на воскресенье во время взрыва в автомобиле, на котором возвращалась домой. Следственный комитет считает, что речь идет о заказном убийстве.