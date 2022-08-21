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Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров сообщил, что союзные силы заняли Пески и «продвигаются согласно плану спецоперации»

, 14:16 Источник: Telegram

Кадыров сообщил, что союзные силы заняли Пески и «продвигаются согласно плану спецоперации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье о том, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.

«[Населенный пункт] Пески освобождён! Посёлок под Донецком <...> заняли союзные войска, докладывает дорогой брат Муслим Алхазуров. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, российским силам понадобится некоторое время на поиск схронов и зачистку от мин.

«Как я и сообщал ранее, войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры», - заключил глава Чечни.

13 августа Минобороны сообщало, что «в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в ДНР».


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