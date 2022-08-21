Кадыров сообщил, что союзные силы заняли Пески и «продвигаются согласно плану спецоперации»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье о том, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
«[Населенный пункт] Пески освобождён! Посёлок под Донецком <...> заняли союзные войска, докладывает дорогой брат Муслим Алхазуров. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, российским силам понадобится некоторое время на поиск схронов и зачистку от мин.
«Как я и сообщал ранее, войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры», - заключил глава Чечни.
13 августа Минобороны сообщало, что «в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в ДНР».