Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина и Лаврова «взрослыми людьми» в отличие от западных политиков - «тинейджеров»

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21 августа 2022, 13:46

Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль в 2018 г. Фото: Alexei Druzhinin/globallook.com

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила российских политиков с российскими, и это сравнение оказалось не в пользу последних, пишет в воскресенье «Общественная служба новостей».

Кнайсль, которая была вынуждена уехать из страны из-за угроз ее жизни, рассказала, что взяла с собой фотографии с Путиным и Лавровым, несмотря на то, что у нее немало снимков с коллегами из ЕС. Она объяснила это тем, что от общения с российскими политиками у нее остались «более интересные воспоминания».

«У меня было впечатление, что [общаясь с ними] я нахожусь в обществе взрослых людей». Коллег же из ЕС Кнайсль назвала «тинейджерами», - по ее мнению, они «постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства».

«Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», - заявила экс-министр.