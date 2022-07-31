Экс-главы МИД Австрии Кнайссль: Европа нуждается в России больше, чем Россия — в Европе

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31 июля 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Eibner-Pressefoto/globallook.com

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что европейские политики делают большую ошибку, видя в России врага и все более отдаляясь от нее. Об этом она заявила в интервью изданию Asia Times.

По мнению Кнассль, лидеры Евросоюза, в силу своего невежества и высокомерия, отказываются от базовых принципов дипломатии, строя свои отношения с Россией, и пренебрегают существующим геополитическим раскладом, склоняя ее в сторону Китая.

«Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина?» — сказала экс-министр.

По ее мнению, Европа начинает играть все меньшую роль в мире и уступает свое место Азии — как с демографической, так и с политической точки зрения.

Ранее Карин Кнайссль рассказала, что эмигрировала из Австрии в связи с поступившими угрозами ее жизни. В конце мая она покинула совет директоров «Роснефти».