The Washington Post сообщает, что экс-глава МИД Австрии Кнайсль эмигрировала в связи с поступившими угрозами

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5 июля 2022, 18:44 Источник: ТАСС

Карин Кнайсль, MFA Russia Press Service/Global Look Press

Издание The Washington Post во вторник, 5 июля, сообщило, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику в связи с получением угроз. Она также не хочет давать интервью.

Карин Кнайсль в переписке с сотрудником The Washington Post подчеркнула, что больше не общается с журналистами, а также уточнила, что эмигрировала из Австрии в связи с поступившими угрозами ее жизни.

Отметим, что экс-министр иностранных дел Австрии в конце мая покинула совет директоров "Роснефти". Пост руководителя австрийского МИД она занимала с 2017 по 2019 год.