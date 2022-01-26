Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с Путиным, как его предшественница Карин Кнайсль

Аргументы Недели → В мире 13+

26 января 2022, 12:55 Источник: РИА Новости

Фото с сайта kremlin.ru

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что не стал бы танцевать с Владимиром Путиным, как сделала это в 2018 году его предшественница Карин Кнайсль. Об этом министр заявил в интервью телеканалу ORF.

«Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать»,- сказал Шалленберг.

Карин Кнайсль является сейчас независимым членом совета директоров «Роснефти», а с 2017 по 2019 года занимала пост главы австрийского внешнеполитического ведомства. В августе 2018 года Кнайсль пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Российский президент принял приглашение. Он пробыл на торжестве не больше часа, вручил подарки молодоженам и потанцевал с невестой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости