Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с Путиным, как его предшественница Карин Кнайсль

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что не стал бы танцевать с Владимиром Путиным, как сделала это в 2018 году его предшественница Карин Кнайсль. Об этом министр заявил в интервью телеканалу ORF.
«Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать»,- сказал Шалленберг.
Карин Кнайсль является сейчас независимым членом совета директоров «Роснефти», а с 2017 по 2019 года занимала пост главы австрийского внешнеполитического ведомства. В августе 2018 года Кнайсль пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Российский президент принял приглашение. Он пробыл на торжестве не больше часа, вручил подарки молодоженам и потанцевал с невестой.
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