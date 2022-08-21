Подоляк: Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной

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21 августа 2022, 12:34

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Sha Dati /globallook.com

Украина не является криминальным государством, она не имеет никакого отношения к убийству дочери российского философа Александра Дугина. Об этом заявил в эфире информационного телемарафона в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает украинское агентство УНИАН.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, не имеет к этому никакого отношения, потому что мы не криминальное государство <...> и тем более не террористическое государство», - сказал Подоляк.

По его мнению, случившееся — это результат конфликта внутренних российских политических группировок.

Дочь известного российского философа и общественного деятеля Дарья Дугина погибла в ночь на воскресенье — машина, в которой она возвращалась с фестиваля «Традиция», была взорвана. Следственный комитет России считает, что убийство носит заказной характер.