Глава ДНР Пушилин сообщил, что передал формированию «Каскад» два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО «Чебурашка»

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21 августа 2022, 10:51 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что передал формированию «Каскад» два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО «Чебурашка». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Пушилин сообщил РИА Новости, что передал оперативно-боевому формированию "Каскад" два не имеющих в мире аналогов комплекса РСЗО "Чебурашка", произведенных в Донбассе», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российский политический эксперт Сергей Марков высказал предположение, согласно которому к убийству дочери философа Александра Дугина Дарьи причастны спецслужбы Украины.