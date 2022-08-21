Шойгу: добиться изоляции России практически невозможно

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21 августа 2022, 10:50 Источник: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Добиться изоляции России, которая является крупнейшей ядерной державой, практически невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его мнению, громкие заявления Запада об изоляции России — это попытка выдать желаемое за действительное.

«Этого [изоляции] вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», - подчеркнул Шойгу.

По его словам, свидетельством того, что никакой изоляции на деле нет, может служить прошедший на днях форум «Армия -2022». Спецоперация никак не отразилась на количестве делегаций, которые приняли в нем участие, и объеме закупок.

«Друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», - заявил Шойгу.