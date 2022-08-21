Мурадов предположил, что на саммите «Крымской платформы» США дадут Киеву отмашку на усиление провокаций на полуострове

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21 августа 2022, 09:53 Источник: РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Соединенные Штаты на саммите так называемой «Крымской платформы», который пройдет 23 августа, могут дать отмашку украинским властям на усиление провокаций на полуострове. Об этом заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Для участия в нем заявлены десятки стран. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил свое участие. По мнению Мурадова, это свидетельствует о том, что США рассчитывают на создание в Крыму «новой точки эскалации войны НАТО с Россией».

Вице-премьер республики не исключил, что в ходе саммита США могут «дать отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России».