Вассерман предрек появление в России федерального округа, в который могут войти в том числе Харьков, Одесса, Тирасполь и Кишинев

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20 августа 2022, 20:20 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предсказал появление в России федерального округа, в который могут войти в том числе Харьков, Одесса, Тирасполь и Кишинев. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно прогнозу парламентария, ставшего собеседником агентства, в РФ в будущем будет создано два новых округа. По мнению Вассермана, в один из них —Новороссийский — могут войти Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, Тирасполь и Кишинев. Как полагает представитель Госдумы, другой округ — Юго-Западный — «включит в себя остатки того, что пока называется Украиной».

Ранее сегодня сообщалось, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку подконтрольных киевской стороне войск на город Херсон.