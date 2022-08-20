Генсек ООН Гутерриш признал, что санкции Запада мешают продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что введенные Западом ограничительные меры мешают продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Об этом информирует РИА Новости.
«Генсек ООН признал существование “сдерживающего эффекта” от западных санкций, мешающего продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о предотвращении провокации на Запорожской атомной электростанции, готовившейся Украиной в период посещения страны Гутерришем.