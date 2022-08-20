Генсек ООН Гутерриш признал, что санкции Запада мешают продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки

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20 августа 2022, 19:36

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что введенные Западом ограничительные меры мешают продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Об этом информирует РИА Новости.

«Генсек ООН признал существование “сдерживающего эффекта” от западных санкций, мешающего продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о предотвращении провокации на Запорожской атомной электростанции, готовившейся Украиной в период посещения страны Гутерришем.