Замглавы Минобороны Польши Скуркевич: Варшава вместе с НАТО адекватно реагирует на действия России в Калининградской области

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20 августа 2022, 19:20

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Варшава вместе с Североатлантическим альянсом адекватно реагирует на действия Российской Федерации в Калининградской области. На это, как передает ТАСС, указал Войчех Скуркевич, заместитель руководителя министерства обороны Польши.

В публикации отечественного информационного агентства говорится, что данное заявление польский чиновник сделал, комментируя переброску в Калининградскую область истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Как сообщалось ранее сегодня, посольство Москвы в Вашингтоне отметило, что Россия призывает Соединенные Штаты вести взаимодействие в области контроля над вооружениями на равноправной основе.