Посольство Москвы: Россия призывает США вести взаимодействие в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе

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20 августа 2022, 18:42

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация призывает Соединенные Штаты вести взаимодействие в области контроля над вооружениями на равноправной основе. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделало посольство Москвы в Вашингтоне.

«Россия призывает США вести взаимодействие в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе — посольство в Вашингтоне», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Также дипломатическое представительство указало на лукавство американской стороны, утверждающей, что санкции не препятствуют проведению Россией инспекций в США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Politico написало, что Штаты планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur.