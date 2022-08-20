Washington Post: Си Цзиньпин просил Байдена удержать Пелоси от визита на Тайвань, но тот отказался

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20 августа 2022, 17:54

Председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng / globallookpress.com

Китайский лидер Си Цзиньпин просил президента Соединенных Штатов Джо Байдена удержать спикера нижней палаты парламента страны Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, однако глава Белого дома отказался. Об этом написало издание Washington Post.

В материале, размещенном WP, говорится, что за несколько дней до посещения Тайваня Пелоси Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы попросил Байдена «найти способ удержать ее» от поездки. Американский президент отказался, сославшись на то, что Конгресс является независимой ветвью власти.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что представитель российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский назвал визит Нэнси Пелоси провокационным.