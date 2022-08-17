Представитель МИД России Биричевский назвал провокационным визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 11:27

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский назвал провокационным состоявшееся некоторое время назад посещение Тайваня спикером нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление отечественный дипломат сделал, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 24».



«Мы считаем провокационными визит Нэнси Пелоси на Тайвань и следующий визит американских конгрессменов туда. Все это не способствует стабилизации ситуации, все это разогревает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Биричевский.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал поездку Пелоси авантюрой, спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии по дестабилизации.