Спикер МИД Захарова: Москва адекватно ответит на высылку Румынией российского дипломата

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20 августа 2022, 14:09

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва адекватно ответит на высылку Румынией российского дипломата, объявленного Бухарестом персоной нон грата. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



«РФ адекватно ответит на высылку Румынией российского дипломата — Захарова», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, у Румынии нет самостоятельного национально ориентированного курса, что усугубляет ситуацию.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель руководителя МИД России Александр Панкин отметил, что Москва готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада.