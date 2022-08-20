Замглавы МИД России Панкин: Москва готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления Западом

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20 августа 2022, 13:22 Источник: ТАСС

Замглавы МИД РФ Александр Панкин, MFA Russia / globallookpress.com

Москва готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления Западом. На это указал Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел РФ.

«Россия готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада, но пытается избежать конфронтации. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, британское издание Financial Times отметило, что российская экономика, несмотря на введенные рестрикции, держится лучше, чем многие ожидали.