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Financial Times: экономика России, несмотря на санкции Запада, держится лучше, чем многие ожидали

, 07:25

Financial Times: экономика России, несмотря на санкции Запада, держится лучше, чем многие ожидали
Здание Центрального банка России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Экономика Российской Федерации, несмотря на введенные Западом в отношении Москвы ограничительные меры, держится лучше, чем многие ожидали. На это, как передает РИА Новости, указало британское издание Financial Times.

«Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, констатирует Financial Times. Главные причины тому газета называет рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию и стабилизация рубля своевременными действиями Центробанка», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что западные рестрикции против РФ оказались неэффективны и ударили бумерангом по Соединенным Штатам и Европейскому союзу.

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