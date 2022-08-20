Шойгу назвал удар ВСУ по СИЗО в Еленовке попыткой скрыть преступления киевского режима

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20 августа 2022, 11:19 Источник: РИА "Новости"

министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесенный украинскими военными по следственному изолятору в Еленовке являлся попыткой скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками.

Сергей Шойгу в рамках выступления на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса отметил, что сдавшихся в плен боевиков батальона "Азов"* власти Украины приговорили к смерти.

Циничная и изуверская расправа над своими пленными в ходе ночного удара по СИЗО в Еленовке была продиктована страхом киевского режима перед свидетельскими показаниями задержанных. По словам Министра обороны РФ, они бы разоблачили преступления против мирных граждан.

* Запрещенная в России террористическая организация.