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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что альтернативы вхождению региона в состав РФ нет

, 10:27 Источник: РИА "Новости"

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что альтернативы вхождению региона в состав РФ нет
флаг России, https://unsplash.com/photos/J5PI9q02Lbk

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил утром в субботу, 20 августа, что альтернативы вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации нет.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что речь не идет о создании каких-либо народных республик, о чем говорят украинские пропагандисты. По словам замглавы администрации Херсонской области, регион станет полноценным субъектом Российской Федерации.

В настоящий момент, как отметил Стремоусов, в регионе нет гуманитарных проблем. Социально-экономическая ситуация сейчас стабилизируется.

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