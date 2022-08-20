Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что альтернативы вхождению региона в состав РФ нет

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20 августа 2022, 10:27 Источник: РИА "Новости"

флаг России, https://unsplash.com/photos/J5PI9q02Lbk

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил утром в субботу, 20 августа, что альтернативы вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации нет.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что речь не идет о создании каких-либо народных республик, о чем говорят украинские пропагандисты. По словам замглавы администрации Херсонской области, регион станет полноценным субъектом Российской Федерации.

В настоящий момент, как отметил Стремоусов, в регионе нет гуманитарных проблем. Социально-экономическая ситуация сейчас стабилизируется.