Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что альтернативы вхождению региона в состав РФ нет

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил утром в субботу, 20 августа, что альтернативы вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации нет.
Кирилл Стремоусов подчеркнул, что речь не идет о создании каких-либо народных республик, о чем говорят украинские пропагандисты. По словам замглавы администрации Херсонской области, регион станет полноценным субъектом Российской Федерации.
В настоящий момент, как отметил Стремоусов, в регионе нет гуманитарных проблем. Социально-экономическая ситуация сейчас стабилизируется.