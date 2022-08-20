Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 4 969 спецавтомобилей ВСУ

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20 августа 2022, 10:07 Источник: РИА "Новости"

военный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции ликвидировали 4 969 единиц украинской специальной военной автотехники. Об этом в субботу, 20 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО российские военные уничтожили 267 самолетов ВСУ, 148 вертолетов, 1 776 беспилотников, 367 ЗРК, 4 354 танка и прочих боевых бронированных машин.

Кроме того, ликвидированы были 809 украинских боевых машин РСЗО, 3 320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 969 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.