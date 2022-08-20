В МИД назвали заведомо бесперспективными попытки Запада исключить Россию из ООН

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20 августа 2022, 09:14 Источник: РИА "Новости"

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел РФ в субботу назвали заведомо бесперспективными попытки Запада исключить Россию из Организации Объединенных Наций и отозвать полномочия российских представителей.

На этой неделе в ряде СМИ появились данные о том, что западные страны могут попробовать отозвать у представителей российских властей полномочия в ООН.

В МИД, комментируя эту информацию, обратили внимание на то, что лишить Россию членства в организации может исключительно Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого и имеющим право вето является РФ.