В МИД назвали заведомо бесперспективными попытки Запада исключить Россию из ООН

В Министерстве иностранных дел РФ в субботу назвали заведомо бесперспективными попытки Запада исключить Россию из Организации Объединенных Наций и отозвать полномочия российских представителей.
На этой неделе в ряде СМИ появились данные о том, что западные страны могут попробовать отозвать у представителей российских властей полномочия в ООН.
В МИД, комментируя эту информацию, обратили внимание на то, что лишить Россию членства в организации может исключительно Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого и имеющим право вето является РФ.