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20 августа 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, https://unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

Глава крымского парламента Владимир Константинов утром в субботу, 20 августа, выразил мнение, что киевские власти являются террористами, а руководство Соединенных Штатов Америки - их спонсором.

Ранее издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, сообщило, что в Вашингтоне допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия в целях осуществления атак на территорию Крыма в качестве "самообороны".

Владимир Константинов отметил, что в данном случае речь идет не о желании, а о возможностях – если бы они были, то удары уже наносились бы по крымским объектам. Глава парламента республики уточнил, что для Киева Крым является одной из ключевых целей, а их американские коллеги готовы были бы выступить спонсорами подобного терроризма. Кардинально решить проблему можно лишь прекратив существование действующего киевского режима, полагает Константинов.