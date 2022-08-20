South China Morning Post: Владимир Путин и Си Цзиньпин на G20 могут продемонстрировать неповиновение Западу

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20 августа 2022, 07:10 Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Си Цзиньпин, Kremlin Pool/globallook.com

Издание South China Morning Post, ссылаясь на мнение аналитиков, сообщило, что главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае участия в саммите G20 могут продемонстрировать неповиновение Западу.

Подчеркивается, что российский и китайский лидеры в ходе мероприятия могут воспользоваться случаем не только для демонстрации неповиновения западному господству, но также для подтверждения своей международной значимости.

Газета подчеркивает, что напряженность между Западом с одной стороны и Москвой и Пекином – с другой, вероятно, омрачит встречу G20, а также будет иметь последствия для других государств, независимо от их позиции по ситуации на Украине или по вопросу напряженности, которая возникла в отношениях между США и Китаем.