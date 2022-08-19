Bloomberg: Белый дом cчитает, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет Путин

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19 августа 2022, 20:41 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре на Бали, если туда приедет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Ранее президент Индонезии, страны-хозяйки саммита, после телефонного разговора с российским президентом заявил, что Путин намерен посетить саммит G20.

Blооmberg пишет, что после этого Совет национальной безопасности США выступил с заявлением, что в случае приезда на саммит Владимира Путина в нем должен принять участие и украинский президент. При этом участие Зеленского, возможно, будет дистанционным.