В Сочи завершились переговоры Путина и Токаева — они продолжались 2,5 часа

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19 августа 2022, 19:49 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провожает своего казахстанского коллегу. Фото с сайта Кремля.

В Сочи завершились переговоры президентов России Владимира Путина и Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Встреча глав государств продолжалась два с половиной часа. Об этом сообщила пресс-служба президента РК.

«Встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, которая продлилась 2,5 часа, завершилась», - говорится в сообщении.

Телеграм-канал пресс-службы казахстанского лидера опубликовал также видео, на котором Владимир Путин провожает Касым-Жомарта Токаева к автомобилю и обнимает его на прощание.