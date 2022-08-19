Токаев заявил, что у него нет оснований для пессимизма в отношении будущего сотрудничества с Россией

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19 августа 2022, 17:25 Источник: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin pool/globallook.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Сочи в четверг заявил, что у него нет поводов для пессимистических прогнозов в отношении того, как будет строиться в дальнейшем сотрудничество Казахстана и России.

В открытой части переговоров с президентом России Владимиром Путиным Токаев подчеркнул, что у Казахстана есть все основания для удовлетворенности тем, как развивается сотрудничество в настоящий момент.

«Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница – самая протяженная в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», - сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что встреча в Сочи российского и казахстанского лидеров пройдет, по словам Владимира Путина, «в деловом и дружеском ключе».