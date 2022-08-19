Токаев заявил, что у него нет оснований для пессимизма в отношении будущего сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Сочи в четверг заявил, что у него нет поводов для пессимистических прогнозов в отношении того, как будет строиться в дальнейшем сотрудничество Казахстана и России.
В открытой части переговоров с президентом России Владимиром Путиным Токаев подчеркнул, что у Казахстана есть все основания для удовлетворенности тем, как развивается сотрудничество в настоящий момент.
«Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница – самая протяженная в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», - сказал Токаев.
Ранее сообщалось, что встреча в Сочи российского и казахстанского лидеров пройдет, по словам Владимира Путина, «в деловом и дружеском ключе».