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Аргументы Недели Политика 13+

Путин заявил, что общение с Токаевым в ходе его визита в Сочи будет проходить «и в формальной, и в неформальной обстановке»

, 16:47 Источник: ТАСС

Путин заявил, что общение с Токаевым в ходе его визита в Сочи будет проходить «и в формальной, и в неформальной обстановке»
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Kremlin Pool/globallook.com

В Сочи в пятницу днем началась встреча президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как заявил российский лидер перед началом переговоров, она пройдет «в деловом и дружеском ключе».

«У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня», - приводит слова Путина пресс-служба президента.

В ходе визита казахстанского лидера в Сочи планируется обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и торгово-экономического сотрудничества.

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