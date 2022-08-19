Токаев прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», - передано в сообщении.
На встрече лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, а также стратегического партнерства и торгово-экономического сотрудничества. Более того, планируется обсуждение проблематики двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
Ранее сообщалось, что Турция готова принимать у себя Зеленского и Путина для их переговоров.
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