Токаев прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

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19 августа 2022, 14:46

Касым-Жомарт Токаев, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.



«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», - передано в сообщении.



На встрече лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, а также стратегического партнерства и торгово-экономического сотрудничества. Более того, планируется обсуждение проблематики двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений.



Ранее сообщалось, что Турция готова принимать у себя Зеленского и Путина для их переговоров.