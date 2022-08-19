Эрдоган: Турция готова стать площадкой для переговоров Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.
«На встрече во Львове я отметил, что мы продолжим прилагать усилия для прекращения войны путем дипломатии и переговоров», - поделился он.
Эрдоган отметил, что уже предлагал Путину помощь Турции в проведении встречи с Зеленским. Украина также получит помощь от страны. Турция будет участвовать в восстановлении инфраструктуры Киева.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила гаубицу производства США.
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