Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон не слышит предупреждений

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19 августа 2022, 12:54

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не хочет, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта на Украине, однако Вашингтон не слышит предупреждений. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

«МИД России: США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории с Украины, ситуация крайне острая — мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов предположил, что МАГАТЭ не поддержит инициативу Киева о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции.