Зеленский в ночь на пятницу подписал закон об ускорении приватизации госсобственности

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19 августа 2022, 12:47

президент Украины Владимир Зеленский, Mykola Tys/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 августа, подписал закон об ускорении приватизации государственной собственности. Об этом сообщил сегодня депутат парламента Алексей Мовчан.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что приватизация в стране массово должна начаться с 1 сентября текущего года. Фактически позволена продажа крупных промышленных предприятий.

Алексей Мовчан подчеркнул, что минувшей ночью Владимир Зеленский подписал законопроект, касающийся внесения изменений в законодательство относительно ускорения процесса приватизации в целях релокации предприятий и экономического восстановления Украины