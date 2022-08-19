Военный эксперт Кнутов: «Украинские диверсанты пытаются вызвать недовольство руководством РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 августа 2022, 12:43 Антон Николаев

Юрий Кнутов считает, что сейчас нужно вести информационную работу с населением РФ, так как тактика Украины – запугать мирных граждан. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели»

«Я бы не стал говорить, что в областях, которые граничат с Украиной, стало небезопасно. Я бы сказал, что тактика террора, которую Украина использовала вначале только своего собственного населения в Донбассе, а затем в других регионах своей страны, когда мирное население использовалось в качестве живого щита, переносится сейчас на территорию России. Серьезного ущерба армия Украины нанести не может, а терроризировать мирное население для того, чтобы вызывать недовольство руководством РФ, это они сделать в состоянии и этим сейчас активно занимаются и будут заниматься. Поэтому задача их атак не военная, а политическая – запугать мирное население РФ, вызвать недовольство и панику и на этом добиться преимуществ. Это может сработать, если у нас будет неправильно вестись информационная работа с мирным населением на территории нашей страны и в освобожденных районах».

Ранее телеграмм-канал BAZA сообщил, что накануне Курскую область дважды атаковали с беспилотников, сбросив пять бомб.