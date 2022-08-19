Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с Путиным

Президент Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что от уничтожения и катастрофы Запорожскую атомную электростанцию защищают только российские солдаты и системы ПВО.