Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с Путиным

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19 августа 2022, 12:19

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Президент Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что от уничтожения и катастрофы Запорожскую атомную электростанцию защищают только российские солдаты и системы ПВО.